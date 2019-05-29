«Спартак» планирует купить лучшего бомбардира чемпионата Чехии

Москва, , 14:36 — REGNUM Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» и сборной России Николай Комличенко может перейти в московский «Спартак». Об этом 29 мая сообщает телеграмм-канал Sport Inside.

По информации источника, «Спартак» планирует провести предметные переговоры с нападающим, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии сезона 2018/19.

Напомним, Комличенко перешёл в «Младу Болеслав» из «Краснодара» летом 2017 года. В январе 2019 года чешский клуб выкупил права на нападающего.

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В сезоне 2018/19 он стал лучшим бомбардиром и признан лучшим легионером чемпионата Чехии. На его счету 28 голов и семь результативных передач в 32 матчах чемпионата.

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