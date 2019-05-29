Мугуруса сыграет со Свитолиной в третьем круге Roland Garros

Париж, , 14:13 — REGNUM Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса одержала победу над представительницей Швеции Юханной Ларссон во втором круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 4 минуты, завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Мугуруса один раз подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс и три ошибки на подаче.

В третьем круге Мугуруса сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

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