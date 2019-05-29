Гамбург, Германия, , 14:09 — REGNUM Бывший немецкий футболист Дитер Хеккинг стал тренером футбольного клуба «Гамбург». Об этом было официально объявлено 29 мая, пишет газета Bild.

Уже в новом качестве 54-летний тренер предстанет на пресс-конференции 29 мая. К своим непосредственным обязанностям он приступит 17 июня. Хеккинг сменил на этом посту Ханнеса Вольфа.

Дитер Хеккинг тренирует футбольные команды с 2002 года. Самого большого успеха он добился с клубом «Вольфсбург», выиграв Кубок и Суперкубок Германии в 2015 году. Тогда же Хеккинг был признан лучшим тренером страны. Последние два с половиной года тренер работал с мёнхенгладбахской «Боруссией».