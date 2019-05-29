Свитолина без борьбы прошла в третий круг Roland Garros

Париж, , 13:58 — REGNUM Украинская теннисистка Элина Свитолина без борьбы прошла в третий круг Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Об этом 29 мая сообщается на сайте соревнований.

Соперница Свитолиной, другая украинская теннисистка, Катерина Козлова снялась с соревнований.

В третьем круге Свитолина встретится с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой, которая в двух сетах обыграла представительницу Швеции — Юханну Ларссон.

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