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Свитолина без борьбы прошла в третий круг Roland Garros

Спорт

Козлова снялась с соревнований

Париж, 29 мая 2019, 13:58 — REGNUM  Украинская теннисистка Элина Свитолина без борьбы прошла в третий круг Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Об этом 29 мая сообщается на сайте соревнований.

Соперница Свитолиной, другая украинская теннисистка, Катерина Козлова снялась с соревнований.

В третьем круге Свитолина встретится с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой, которая в двух сетах обыграла представительницу Швеции — Юханну Ларссон.

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