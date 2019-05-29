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Кудерметова вышла в третий круг Roland Garros

Спорт

Кудерметова обыграла Дияс и впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема»

Париж, 29 мая 2019, 13:52 — REGNUM  Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Казахстана Зариной Дияс во втором круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 17 минут, завершилась со счётом 7:5, 6:1.

Кудерметова два раза подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы две ошибки на подаче и три брейка.

В третьем круге Кудерметова сыграет с победительницей матча между представительницей Китая Чжан Шуай и эстонской теннисисткой Кайей Канепи.

Отметим, что Кудерметова впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема». Ранее в первом круге она обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Возняцки.

Читайте ранее в этом сюжете: Кудерметова обыграла Возняцки в первом круге Roland Garros

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