Кудерметова вышла в третий круг Roland Garros

Париж, 29 мая 2019, 13:52 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Казахстана Зариной Дияс во втором круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 17 минут, завершилась со счётом 7:5, 6:1.
Кудерметова два раза подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы две ошибки на подаче и три брейка.
В третьем круге Кудерметова сыграет с победительницей матча между представительницей Китая Чжан Шуай и эстонской теннисисткой Кайей Канепи.
Отметим, что Кудерметова впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема». Ранее в первом круге она обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Возняцки.
Читайте ранее в этом сюжете: Кудерметова обыграла Возняцки в первом круге Roland Garros