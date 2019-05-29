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Рибери может летом вернуться в «Марсель»

Спорт

Рибери не исключил возвращение в «Марсель» после ухода из «Баварии»

Мюнхен, Германия, 29 мая 2019, 13:33 — REGNUM  Французский полузащитник Франк Рибери может вернуться в «Марсель». Об этом сообщает RMC.

По словам Рибери, он не исключает возвращение в «Марсель» после ухода из «Баварии».

Напомним, Рибери ранее уже выступал за «Марсель» с 2005 по 2007 год. После этого он перешёл в «Баварию», в которой провёл 12 сезонов.

В составе «Баварии» Рибери сыграл 425 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 182 результативные передачи. Он стал девятикратным чемпионом Германии, а также выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2012/13.

Читайте ранее в этом сюжете: Франк Рибери объявил, что покинет «Баварию» по окончании сезона

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