Музей истории футбола создадут на родине Станислава Черчесова

Владикавказ, , 13:28 — REGNUM В Северной Осетии будет создан музей истории футбола. Такое решение приняли власти республики в рамках подготовки к 100-летнему юбилею местной футбольной команды «Спартак».

С инициативой выступила группа болельщиков. Ее поддержали в минспорта региона, сообщил министр Владимир Габулов. Он отметил, что музей может стать «масштабным объектом истории футбола, потому что традиции у нас действительно хорошие с советских времен», пишет ТАСС.

По его словам в настоящее время решаются вопросы финансирования проекта. Габулов также отметил, что экспонаты для музея пожелали предоставить болельщики и коллекционеры. В настоящее время уже есть исторические фотографии, множество кубков и медалей клуба «Спартак».

Напомним, в футбольной команде «Спартак» начинал свою взрослую карьеру футболиста 18-летний Станислав Черчесов. В основном составе клуба «Спартак» нынешний тренер сборной России по футболу играл три года, после чего перешел к московским одноклубникам.

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