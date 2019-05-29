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Музей истории футбола создадут на родине Станислава Черчесова

Спорт

Проект планируется реализовать к 100-летию команды «Спартак» из Владикавказа

Владикавказ, 29 мая 2019, 13:28 — REGNUM  В Северной Осетии будет создан музей истории футбола. Такое решение приняли власти республики в рамках подготовки к 100-летнему юбилею местной футбольной команды «Спартак».

С инициативой выступила группа болельщиков. Ее поддержали в минспорта региона, сообщил министр Владимир Габулов. Он отметил, что музей может стать «масштабным объектом истории футбола, потому что традиции у нас действительно хорошие с советских времен», пишет ТАСС.

По его словам в настоящее время решаются вопросы финансирования проекта. Габулов также отметил, что экспонаты для музея пожелали предоставить болельщики и коллекционеры. В настоящее время уже есть исторические фотографии, множество кубков и медалей клуба «Спартак».

Напомним, в футбольной команде «Спартак» начинал свою взрослую карьеру футболиста 18-летний Станислав Черчесов. В основном составе клуба «Спартак» нынешний тренер сборной России по футболу играл три года, после чего перешел к московским одноклубникам.

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Футбол
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