«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Баку, , 12:48 — REGNUM Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».

По пути в финал «Арсенал» обыграл белорусский БАТЭ (0:1 и 3:0), французский «Ренн» (1:3 и 3:0), итальянский «Наполи» (2:0 и 1:0) и испанскую «Валенсию» (3:1 и 4:2).

«Челси» был сильнее норвежского «Мальмё» (2:1 и 3:0), киевского «Динамо» (3:0 и 5:0), пражской «Славии» (1:0 и 4:3) и немецкого «Айнтрахта» (1:1 и 1:1, 4:3 — по пенальти).

Напомним, в последний раз «Арсенал» выигрывал еврокубковый трофей в 1994 году. Тогда «канониры» выиграли Кубок обладателей кубков. «Челси» в 2012 году выиграл Лигу чемпионов, а в 2013 — Лигу Европы.

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