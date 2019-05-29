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Рауль станет главным тренером второй команды «Реала»

Спорт

Рауль возглавит «Кастилью»

Рауль станет главным тренером второй команды «Реала»
RonnyK
«Реал Мадрид»

Мадрид, 29 мая 2019, 12:15 — REGNUM  Бывший капитан мадридского «Реала» Рауль Гонсалес возглавит вторую команду клуба — «Кастилью». Об этом сообщает AS.

Издание отмечает, что Рауль пойдёт на повышение. Сейчас он занимает пост главного тренера команды игроков до 18 лет.

Добавим, что «Кастилья» выступает в третьем дивизионе Испании и борется за выход во второй. При этом назначение Рауля произойдёт вне зависимости от результатов нынешнего сезона.

Напомним, Рауль играл за «Реал» с 1994 по 2010 год. В составе клуба он шесть раз становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.

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