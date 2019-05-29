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Уайлдер проведёт бой-реванш с Ортисом

Спорт

Дата и место проведения поединка будут объявлены в ближайшее время

Лас-Вегас, США, 29 мая 2019, 12:06 — REGNUM  Американский боксёр Деонтей Уайлдер проведёт бой с кубинцем Луисом Ортисом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Хочу объявить, что я и Луис Ортис подписали контракт на проведение боя-реванша», — написал Уайлдер.

Он добавил, что дата и место проведения поединка будут объявлены в ближайшее время.

Напомним, в 2018 году Уайлдер встречался с Ортисом и завершил бой победой техническим нокаутом.

Добавим, что в активе Уайлдера 41 победа и одна ничья, он является чемпионом мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Ортис за свою карьеру одержал 31 победу и потерпел одно поражение.

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