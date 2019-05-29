Сарри оценил шансы Канте сыграть в финале Лиги Европы

Баку, , 11:36 — REGNUM Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри оценил вероятность появления полузащитника Н'Голо Канте на поле во время финального матча Лиги Европы. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

По словам Сарри, у Канте не такая уж серьёзная проблема с коленом, шансы составляют 50 на 50.

«Проблема в том, что он может не успеть восстановиться», — сказал Сарри.

Напомним, финал Лиги Европы между лондонскими клубами «Арсенал» и «Челси» состоится 29 мая в Баку.

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