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Сарри оценил шансы Канте сыграть в финале Лиги Европы

Спорт

По словам Сарри, шансы составляют 50 на 50

Баку, 29 мая 2019, 11:36 — REGNUM  Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри оценил вероятность появления полузащитника Н'Голо Канте на поле во время финального матча Лиги Европы. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

По словам Сарри, у Канте не такая уж серьёзная проблема с коленом, шансы составляют 50 на 50.

«Проблема в том, что он может не успеть восстановиться», — сказал Сарри.

Напомним, финал Лиги Европы между лондонскими клубами «Арсенал» и «Челси» состоится 29 мая в Баку.

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