Лучшим защитником КХЛ признан игрок «Барыса» Даррен Диц

Москва, , 11:18 — REGNUM Лучшим защитником Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2018/19 признан игрок казахстанского «Барыса» Даррен Диц. Об этом было объявлено во время церемонии закрытия сезона КХЛ.

В регулярном чемпионате Диц сыграл 62 матча, в которых забросил 15 шайб и отдал 38 результативных передач при показателе полезности «+30». В 11 матчах Кубка Гагарина он забил три гола и отдал три голевых паса.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, лучшим вратарём лиги был признан Юха Метсола из «Салавата Юлаева», а лучшим тренером — наставник ЦСКА Игорь Никитин.

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