Украинскую теннисистку пожизненно отстранили за договорные матчи

Киев, , 10:33 — REGNUM Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно отстранена от соревнований за участие в договорных матчах. Об этом сообщает Tennis Integrity Unit.

Отмечается, что было проведено расследование, которое установило, что Плоскина познакомила другую теннисистку с человеком, предлагавшим деньги за согласие сыграть матч с определённым результатом. Это произошло в октябре 2016 года.

Плоскина, которая занимала 821-е место в женском одиночном рейтинге, признана виновной в организации договорных матчей и связанных с ними преступлений. Она будет пожизненно отстранена от матчей и заплатит штраф в размере $20 тыс.

Напомним, это не первый случай участия украинских теннисистов в договорных матчах. Так, в октябре 2018 года пожизненно были отстранены братья Глеб и Вадим Алексеенко. А в мае 2018 года пожизненную дисквалификацию получил другой украинский теннисист — Дмитрий Баданов.

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