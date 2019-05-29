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Лучшим тренером КХЛ признан наставник ЦСКА Игорь Никитин

Спорт

Под руководством Никитина ЦСКА впервые выиграл Кубок Гагарина

Москва, 29 мая 2019, 10:05 — REGNUM  Лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2018/19 признан наставник московского ЦСКА Игорь Никитин. Об этом было объявлено во время церемонии закрытия сезона.

Под руководством Никитина ЦСКА впервые выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финале омский «Авангард», счет в серии 4:0. Кроме того, ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата.

Напомним, Никитин начал работу в ЦСКА в 2014 году в качестве ассистента главного тренера. В мае 2017 года он возглавил команду.

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