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«Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с днём рождения

Спорт

29 мая Аршавину исполнилось 38 лет

Лондон, 29 мая 2019, 09:58 — REGNUM  Лондонский «Арсенал» поздравил бывшего игрока команды Андрея Аршавина с днём рождения. Об этом 29 мая сообщается на странице клуба в Twitter.

«С днём рождения, Андрей Аршавин! Будем надеяться, что позже мы всё сегодня отпразднуем», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/Arsenal/status/1133536444054683648

Тем самым, «канониры» намекнули на финал Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку. В финальном матче «Арсенал» сыграет с «Челси».

Отметим, что 29 мая Аршавину исполнилось 38 лет. За «Арсенал» он играл с 2009 по 2013 год, провёл 145 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 46 голевых передач.

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