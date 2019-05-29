Кононов остался главным тренером «Спартака»

Москва, , 09:26 — REGNUM Главным тренером московского «Спартака» останется Олег Кононов. Об этом 28 мая заявил журналистам член совета директоров клуба Андрей Федун.

«Все остаются, все хорошо», — сказал Федун.

Также он подтвердил, что на своих должностях остаются глава медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов, главный тренер молодёжной команды Алексей Лунин и главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов.

Напомним, Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. На этом посту он сменил Рауля Рианчо, который исполнял обязанности после увольнения Массимо Карреры.

В сезоне 2018/19 «Спартак» занял пятое место в чемпионате России, дающее право сыграть в следующем сезоне в квалификационном раунде Лиги Европы.

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