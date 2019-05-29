Среда, 29 Мая 2019 года
09:24:24 МСК

Определены восемь городов, которые примут матчи ЧМ-2022 по волейболу

Спорт

Ещё два города будут названы в 2020 году

Москва, 29 мая 2019, 09:20 — REGNUM  Определены восемь российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

Матчи мирового первенства примут Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Новосибирск и Уфа.

Ещё два города будут названы в 2020 году. Таким образом, всего матчи мирового первенства примут 10 российских городов.

Напомним, чемпионат мира по волейболу пройдёт в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

Читайте также: Новосибирский губернатор: центр волейбола должен быть готов в мае 2020 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Волейбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить