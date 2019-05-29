Определены восемь городов, которые примут матчи ЧМ-2022 по волейболу

Москва, , 09:20 — REGNUM Определены восемь российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

Матчи мирового первенства примут Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Новосибирск и Уфа.

Ещё два города будут названы в 2020 году. Таким образом, всего матчи мирового первенства примут 10 российских городов.

Напомним, чемпионат мира по волейболу пройдёт в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

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