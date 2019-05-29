ЦСКА вышел в финал Единой лиги, обыграв «Зенит»

Санкт-Петербург, , 09:07 — REGNUM Московский ЦСКА вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ. В полуфинале «армейцы» в трёх матчах обыграли санкт-петербургский «Зенит».

Третий матч прошёл 28 мая в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 69:68 в пользу московского клуба.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Серхио Родригес, набравший 19 очков. В составе «Зенита» наибольшую результативность показал форвард Марко Симонович, набравший 19 очков.

Таким образом, ЦСКА победил в серии со счётом 3:0 и сыграет в финале с победителем серии между УНИКСом и «Химками».

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 68:69 (18:17, 15:19, 12:18, 23:15).