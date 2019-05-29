Лучшим вратарём сезона в КХЛ признан Юха Метсола из «Салавата Юлаева»

Москва, , 08:58 — REGNUM Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола признан лучшим вратарём сезона-2018/19 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Награду Метсоле вручил глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк во время церемонии закрытия сезона КХЛ.

Также на награду претендовали Якуб Коварж («Автомобилист»), Василий Демченко («Трактор»), Игорь Шестёркин (СКА), Хенрик Карлссон («Барыс») и Илья Сорокин (ЦСКА) .

Напомним, победителем Кубка Гагарина в сезоне 2018/19 стал московский ЦСКА, впервые в своей истории выигравший этот трофей. В финальной серии «армейцы» победили «Авангард» со счётом 4−0.

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