Сарри в гневе покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Луиса и Игуаина

Баку, , 08:09 — REGNUM Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри в гневе покинул тренировку команды из-за конфликта игроков Давида Луиса и Гонсало Игуаина. Об этом сообщает BT Sport.

На тренировке команды случилась потасовка между бразильским защитником Давидом Луисом и аргентинским нападающим Гонсало Игуаином.

https://twitter.com/btsportfootball/status/1133452639893639168

Сарри остался недоволен таким поведением футболистов и в ярости покинул тренировку.

Напомним, 29 мая в Баку состоится финал Лиги Европы между лондонскими клубами «Арсеналом» и «Челси».

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