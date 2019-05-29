Среда, 29 Мая 2019 года
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Неймар не смог завершить тренировку сборной Бразилии из-за травмы

Спорт

Форвард почувствовал боль в левом колене

Сан-Паулу, Бразилия, 29 мая 2019, 07:51 — REGNUM  Нападающий сборной Бразилии Неймар не смог завершить тренировку команды из-за травмы. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации издания, во время тренировки форвард почувствовал боль в левом колене. Врачи оказали ему помощь, после чего он пытался вернуться к занятию.

Но после выполнения упражнений Неймар был вынужден покинуть тренировку в сопровождении докторов сборной.

Напомним, сборная Бразилии начала подготовку к Кубку Америки, который состоится с 14 июня по 7 июля в Бразилии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Неймар лишён капитанской повязки в сборной Бразилии на время товарищеских матчей с Катаром и Гондурасом, а также Кубка Америки.

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