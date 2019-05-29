Неймар не смог завершить тренировку сборной Бразилии из-за травмы

Сан-Паулу, Бразилия, , 07:51 — REGNUM Нападающий сборной Бразилии Неймар не смог завершить тренировку команды из-за травмы. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации издания, во время тренировки форвард почувствовал боль в левом колене. Врачи оказали ему помощь, после чего он пытался вернуться к занятию.

Но после выполнения упражнений Неймар был вынужден покинуть тренировку в сопровождении докторов сборной.

Напомним, сборная Бразилии начала подготовку к Кубку Америки, который состоится с 14 июня по 7 июля в Бразилии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Неймар лишён капитанской повязки в сборной Бразилии на время товарищеских матчей с Катаром и Гондурасом, а также Кубка Америки.

Читайте также: Неймар лишился капитанской повязки в сборной Бразилии