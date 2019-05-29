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«Аталанта» согласовала новый контракт с главным тренером Гасперини

Спорт

Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года

Бергамо, Италия, 29 мая 2019, 07:43 — REGNUM  Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини согласовал новый контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что специалист продолжит работу с командой. Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года.

Напомним, Гасперини возглавил «Аталанту» в 2016 году. В сезоне 2018/19 под его руководством команда заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Италии и впервые в своей истории вышла в Лигу чемпионов.

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