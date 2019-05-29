Среда, 29 Мая 2019 года
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Блинкова вышла во второй круг Roland Garros, обыграв Гаспарян

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 8:6

Париж, 29 мая 2019, 07:20 — REGNUM  Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над соотечественницей Маргаритой Гаспарян в первом круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 17 минут, завершилась со счётом 6:3, 4:6, 8:6.

Блинкова один раз подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала 8 из 18 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, шесть ошибок на подаче и 7 из 13 брейков.

Во втором турнира Блинкова сыграет с французской теннисисткой Каролин Гарсией.

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