Президент «Барселоны» опроверг информацию об увольнении Вальверде

Барселона, Испания, , 06:58 — REGNUM Информацию о возможной отставке главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде опроверг президент клуба Хосеп Мария Бартомеу. Об этом сообщает Marca.

«Я ценю того, кто помогает команде. Это Эрнесто Вальверде, которому мы полностью доверяем», — сказал Бартомеу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отправит Вальверде в отставку после завершения сезона.

Напомним, Вальверде является главным тренером «Барселоны» с 2017 года. В завершившееся сезоне каталонский клуб стал чемпионом Испании, но проиграл «Валенсии» в финале Кубка Испании. Кроме того, «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «Ливерпулю» в полуфинале.

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