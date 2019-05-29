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«Челси» готов продать Азара «Реалу» за €130 млн

Спорт

В английском клубе согласились снизить цену на футболиста

Лондон, 29 мая 2019, 06:45 — REGNUM  Лондонский «Челси» готов продать мадридскому «Реалу» нападающего Эдена Азара за €130 млн. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, в английском клубе согласились снизить цену на футболиста со €150 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за Азара около €88 млн, в то время как «Челси» планирует получить за него не менее €130 млн.

Напомним, Эден Азар выступает в составе «Челси» с 2012 года. Его контракт с клубом истекает в июне 2020 года.

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