Слуцкий проиграл Адвокату: «Витесс» пропустил «Утрехт» в Лигу Европы

Арнем, Нидерланды, , 06:30 — REGNUM Голландский клуб «Витесс» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого не смог пробиться в Лигу Европы.

«Витесс» проиграл «Утрехту» за право сыграть в Лиге Европы в сезоне 2019/20. Ответный матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Утрехта», который тренирует Дик Адвокат.

В составе «Утрехта» отличились Сирил Дессерт на 31-й минуте и Симон Густафссон на 77-й минуте. Отметим, что с 78-й минуте «Витесс» играл в меньшинстве после удаления форварда Дауда Мохаммеда.

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, «Утрехт» завоевал путёвку в Лигу Европы, а «Витесс» остался без еврокубков на сезон 2019/20.

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