Саранск, , 18:10 — REGNUM Саранск готовится встретить десятки тысяч болельщиков сборной России, которая проведет матч в рамках отбора к Евро-2020 со сборной Сан-Марино. В период проведения игры в столице Мордовии будут работать три зоны гостеприимства с национальным колоритом, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Все зоны расположены в шаговой доступности от стадиона «Мордовия Арена»: площадь 1000-летия, территория около парка культуры и отдыха имени Александра Пушкина и лесопарковая площадка по улице Моховая.

Предусмотрено размещение торговых точек по продаже продуктов питания и напитков, а также сувенирной продукции. Творческие коллективы и ансамбли республики представят свои лучшие номера. Сборные деревянные домики будут напоминать импровизированную мордовскую деревню с использованием элементов мордовской культуры и символики. Всего во время проведения матча будут работать (включая зоны гостеприимства) 356 объектов общественного питания на 16 тыс. посадочных мест.

Ожидается, что участниками футбольного праздника станут более 40 тыс. человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, XVI чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах стран — членов УЕФА. Россию будет представлять Санкт-Петербург, город примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля).

Глава Мордовии Владимир Волков, напомнив опыт проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году, заверял, что и в этот раз организация встречи сборных будет соответствовать мировым стандартам.

«Очень приятно, что столица Мордовии вошла в число городов, где пройдут важные игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Летом прошлого года Саранск доказал, что способен принять десятки тысяч болельщиков со всего мира на высочайшем уровне. И был оценен как самый комфортный и гостеприимный город мундиаля», — сказал глава республики.