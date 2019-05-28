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Чешская биатлонистка Коукалова объявила о завершении карьеры

Спорт

Коукалова не смогла восстановиться после травмы икроножных мышц

Прага, 28 мая 2019, 15:53 — REGNUM  Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Коукалова не смогла восстановиться после травмы икроножных мышц и решила завершить карьеру в возрасте 29 лет.

«Как вы знаете, в начале прошлого года я была вынуждена прервать выступления из-за проблем со здоровьем. Мне было непросто принять решение о завершении карьеры, но такова жизнь», — написала Коукалова.

Напомним, Коукалова два последних сезона пропустила из-за проблем с икроножными мышцами.

Коукалова является победительницей Кубка мира в сезона 2015/16, двукратной чемпионкой мира, а также двукратной серебряной призёркой Олимпийских игр.

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