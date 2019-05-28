КХЛ назвала претендентов на звание лучшего вратаря и тренера сезона

Москва, , 15:35 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала номинантов на звание лучшего вратаря и тренера сезона 2018/19. Об этом 28 мая сообщается на странице КХЛ в Twitter.

Претендентами на звание лучшего голкипера сезона являются Якуб Коварж («Автомобилист»), Василий Демченко («Трактор»), Игорь Шестёркин (СКА), Хенрик Карлссон («Барыс»), Юха Метсола («Салават Юлаев») и Илья Сорокин (ЦСКА).

На звание лучшего тренера претендуют Андрей Мартемьянов («Автомобилист»), Боб Хартли («Авангард»), Игорь Никитин (ЦСКА), Дэвид Немировски («Торпедо»), Николай Цулыгин («Салават Юлаев») и Андрей Скабелка («Барыс»).

Отметим, что 28 мая в концертном зале Барвиха Luxury Village пройдёт церемония закрытия сезона КХЛ.

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