Стали известны соперники сборной России по хоккею на ЧМ-2020

Цюрих, Швейцария, , 15:27 — REGNUM Международная федерация хоккея (IIHF) определила состав групп на чемпионате мира 2020 года. Об этом 28 мая сообщается на сайте организации.

Сборная России сыграет в группе В с командами Финляндии, США, Швейцарии, а также Латвии, Италии, Норвегии и Казахстана.

В группе A соперниками станут команды Канады, Чехии, Швеции, Словакии, Германии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

Чемпионат мира 2020 года пройдёт в двух городах Швейцарии — Лозанне и Цюрихе.

Напомним, действующими чемпионами мира являются хоккеисты из Финляндии, которые обыграли в финале Канаду со счётом 3:1. Чемпионат мира — 2019 проходил в Словакии — в Братиславе и Кошице.

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