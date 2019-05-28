Дель Потро вышел во второй круг Roland Garros, обыграв Джарри

Париж, , 15:00 — REGNUM Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро одержал победу над представителем Чили Николасом Джарри в первом круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 11 минут, завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:1, 6:4.

Дель Потро шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки, и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, четыре ошибки на подаче и один брейк.

Во втором круге турнира Дель Потро сыграет с победителем матча между японским теннисистом Йосихито Нисиокой и американцем Маккензи Макдональдом.

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