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Игнашевич покинул пост тренера молодёжной команды ЦСКА

Спорт

Игнашевич входил в тренерский штаб молодёжной команды в сезоне 2018/19

Москва, 28 мая 2019, 14:40 — REGNUM  Экс-защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич покинул пост тренера молодёжной команды клуба. Об этом 28 мая сообщается на сайте «армейцев».

"Мы благодарим Сергея Игнашевича за годы, отданные красно-синим цветам, и желаем успеха в тренерской карьере», — говорится в сообщении.

В сезоне 2018/19 Игнашевич входил в тренерский штаб молодёжной команды, которая выиграла золотые медали.

Напомним, Игнашевич завершил карьеру игрока в 2018 году, после чемпионата мира по футболу. В ЦСКА он играл с 2004 года, провёл 541 матч, в котором забил 46 голов.

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