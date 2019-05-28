Представитель УЕФА назвал ЧМ-2018 одним из лучших в истории

Москва, , 14:12 — REGNUM Чемпионат мира по футболу — 2018 в России был одним из лучших. Об этом 28 мая заявила глава департамента УЕФА по внешним связям Ева Паске во время конференции Российского футбольного союза (РФС).

«Турнир был одним из самых лучших. Не только организация была отличной, но и выступление сборной России», — сказала Паске.

Она отметила, что это стало результатом работы не только РФС, но и регионов, а также работы с молодыми игроками и кадрами.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России дошла до четвертьфинала, но уступила команде Хорватии.

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