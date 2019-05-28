Вторник, 28 Мая 2019 года
14:13:04 МСК

Представитель УЕФА назвал ЧМ-2018 одним из лучших в истории

Спорт

Глава департамента УЕФА по внешним связям выступила на конференции РФС

Москва, 28 мая 2019, 14:12 — REGNUM  Чемпионат мира по футболу — 2018 в России был одним из лучших. Об этом 28 мая заявила глава департамента УЕФА по внешним связям Ева Паске во время конференции Российского футбольного союза (РФС).

«Турнир был одним из самых лучших. Не только организация была отличной, но и выступление сборной России», — сказала Паске.

Она отметила, что это стало результатом работы не только РФС, но и регионов, а также работы с молодыми игроками и кадрами.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России дошла до четвертьфинала, но уступила команде Хорватии.

Читайте также: РФС планирует удвоить финансирование региональных футбольных федераций

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить