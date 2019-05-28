Число погибших альпинистов на Эвересте с начала года достигло 11

Катманду, , 14:09 — REGNUM В результате политики властей Непала, не желающих ограничивать выдачу разрешений на гору Эверест, число смертельных случаев при восхождении продолжает расти, сообщает 28 мая Associated Press.

Причиной высокой смертности является тот факт, что большое количество альпинистов мешают друг другу при восхождении, создают задержки при восхождении, зачастую становящиеся роковыми.

«На Эвересте было больше людей, чем следовало бы», — отметил генеральный секретарь Непальской ассоциации альпинизма Кул Бахадур Гурунг.

В текущем сезоне на Эвересте погибло уже 11 человек, что является наивысшим показателем с 2015 года. Основная причина гибели альпинистов — недостаток кислорода на высоте.

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