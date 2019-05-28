РФС упразднил должность генерального директора организации

Москва, , 13:58 — REGNUM Должность генерального директора Российского футбольного союза (РФС) упразднена. Такое решение было принято в ходе заседания конференции РФС.

Должность генерального директора РФС занимал Александр Алаев. Он же является генеральным секретарём союза.

Напомним, Алаев также занимал должность и.о. президента РФС с декабря 2017 по декабрь 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит конференция РФС. В ходе мероприятия был утверждён бюджет организации. Также, по словам главы РФС Александра Дюкова, планируется удвоить финансирование региональных футбольных федераций.

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