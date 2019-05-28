РФС планирует удвоить финансирование региональных футбольных федераций

Москва, , 13:31 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) намерен значительно увеличить финансирование региональных футбольных федераций. Об этом заявил глава РФС Александр Дюков на конференции организации в Москве.

«Мы хотим увеличить в два раза финансирование региональных футбольных федераций за 2019 год», — сказал Дюков.

Также он сообщил, что будет изменена организационная структура союза. В частности, утверждена новая структура аппарата — спортивный блок, блок развития и блок административной поддержки. Предполагается, что это должно повысить эффективность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, РФС утвердил бюджет на 2019 год .

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