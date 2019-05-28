«Амкар» исключён из числа членов РФС

Москва, , 13:21 — REGNUM Пермский футбольный клуб «Амкар» исключён из числа членов Российского футбольного союза (РФС). Об этом 28 мая сообщает «Матч ТВ».

«Амкар» исключён из состава организации путём голосования во время конференции РФС, проходящей в Москве.

Напомним, в 2018 году «Амкар» прекратил существование из-за проблем с финансированием, после чего РФС отозвал лицензию у клуба. Пермский клуб был признан банкротом.

Читайте также: Смерть «Амкара»: клуб прекратил существование

Напомним также, что «Амкар» существовал с 1994 года. В премьер-лиге клуб непрерывно играл с 2004 по 2018 год.

Читайте также: Глава РФС заявил о готовности оказать поддержку «Анжи»