Вторник, 28 Мая 2019 года
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РФС утвердил дефицитный бюджет на 2019 год

Спорт

Доходы составили 4,373 млрд рублей, расходы – 4,482 млрд рублей

Москва, 28 мая 2019, 12:55 — REGNUM  Бюджет на 2019 год утвердил Российский футбольный союз (РФС) на конференции, проходящей в Москве. Об этом сообщил генеральный директор РФС Александр Алаев.

Планируемые доходы организации составили 4,373 млрд рублей, расходы — 4,482 млрд рублей.

Отмечается, что 44% расходов придутся на сборные команды России, 15% — на программы развития, 8% — на судейство и инспектирование, 8% — на спортивные мероприятия, остальные 25% — на иные затраты.

Алаев отметил, что 2018 год получился рекордным по доходам благодаря удачному выступлению сборной России на чемпионате мира по футболу. В 2019 году много средств будет сосредоточено на региональной политике и реализации стратегии.

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