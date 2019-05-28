РФС утвердил дефицитный бюджет на 2019 год

Москва, , 12:55 — REGNUM Бюджет на 2019 год утвердил Российский футбольный союз (РФС) на конференции, проходящей в Москве. Об этом сообщил генеральный директор РФС Александр Алаев.

Планируемые доходы организации составили 4,373 млрд рублей, расходы — 4,482 млрд рублей.

Отмечается, что 44% расходов придутся на сборные команды России, 15% — на программы развития, 8% — на судейство и инспектирование, 8% — на спортивные мероприятия, остальные 25% — на иные затраты.

Алаев отметил, что 2018 год получился рекордным по доходам благодаря удачному выступлению сборной России на чемпионате мира по футболу. В 2019 году много средств будет сосредоточено на региональной политике и реализации стратегии.

Читайте также: Исполком РФС может изменить лимит легионеров с сезона 2020/21