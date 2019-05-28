Ростовский стадион «Олимп-2» отдадут «Чайке»

Ростов-на-Дону, , 12:07 — REGNUM Ростовская область вложит средства в ремонт ростовского стадиона «Олимп-2» и передаст его в качестве основной площадки футбольному клубу «Чайка». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Капитального ремонта и вложения средств требуют трибуны и спортивные помещения футбольной арены. Глава региона Василий Голубев «подтвердил, что область это будет делать».

Кроме того, в ходе посещения спортивных объектов в Ростове-на-Дону «губернатор поздравил ФК «Чайка» с победой — выходом в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Основной площадкой для футбольного клуба станет стадион «Олимп-2», указано в сообщении.

Футбольный клуб «Чайка» был образован в 1997 году в селе Песчанокопское. Успешно выступая в высшей и первой областных лигах, в сезоне 2018/19 команда стала победителем в ПФЛ (зона «Юг»).

ИА REGNUM ранее сообщало, что ранее региональные власти нашли применение стадиону «Олимп-2». Так, нежилые помещения на объекте должны быть переданы в безвозмездное пользование футбольному клубу «Ростов». Срок действия соответствующего распоряжения регионального правительства, принятого весной текущего года, — до 31 декабря 2021 года.

Футбольное поле, которое использовалось во время проведения мундиаля в качестве тренировочной базы для команд-участниц ЧМ-2018, должен выкупить регион в «с последующей передачей его в собственность СДЮСШОР № 8 им. В. В. Понедельника, подведомственной региональному минспорту».

«Южная трибуна уже находится на балансе этой спортшколы», — сообщал первый заместитель главы региона Игорь Гуськов.

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