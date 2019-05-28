СМИ: форвард ПСЖ Кавани согласился перейти в «Атлетико»

Париж, , 12:04 — REGNUM Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани может уйти из ПСЖ в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что Кавани может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико», который заинтересован в услугах 32-летнего форварда.

Кроме того, сообщается «Атлетико» определил Кавани в качестве приоритетной трансферной цели. При этом утверждается, что футболист дал согласие на переход.

Напомним, Кавани играет за ПСЖ с 2013 года. В сезоне 2018/19 он провёл 21 матч в чемпионате Франции, в котором забил 18 голов и отдал пять результативных передач.

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