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Слуцкий назвал Аршавина лучшим российским футболистом XXI века

Спорт

Также он назвал лучших иностранных игроков чемпионата России

Москва, 28 мая 2019, 11:57 — REGNUM  Главный тренер голландского клуба «Витесс» Леонид Слуцкий назвал бывшего нападающего «Зенита» Андрея Аршавина лучшим российским футболистом XXI века. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в YouTube-канале «Макарена».

"Лучший российский футболист XXI века — Аршавин», — сказал Слуцкий.

Кроме того, он назвал лучших иностранных игроков чемпионата России. По мнению Слуцкого, это Вагнер Лав, Думбия и Халк.

Напомним, Аршавин играл за «Зенит» с 1999 по 2008 год, а также в 2012 году и с 2013 по 2015 год. Также он выступал за лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».

В составе «Зенита» Аршавин стал трёхкратным чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призёром чемпионата Европы — 2008.

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