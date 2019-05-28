Слуцкий назвал Аршавина лучшим российским футболистом XXI века

Москва, , 11:57 — REGNUM Главный тренер голландского клуба «Витесс» Леонид Слуцкий назвал бывшего нападающего «Зенита» Андрея Аршавина лучшим российским футболистом XXI века. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в YouTube-канале «Макарена».

"Лучший российский футболист XXI века — Аршавин», — сказал Слуцкий.

Кроме того, он назвал лучших иностранных игроков чемпионата России. По мнению Слуцкого, это Вагнер Лав, Думбия и Халк.

Напомним, Аршавин играл за «Зенит» с 1999 по 2008 год, а также в 2012 году и с 2013 по 2015 год. Также он выступал за лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».

В составе «Зенита» Аршавин стал трёхкратным чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призёром чемпионата Европы — 2008.

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