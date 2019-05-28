Москва, , 11:14 — REGNUM Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что не имеет претензий к хоккеистам сборной России после чемпионата мира.

«У болельщиков от любви до ненависти один шаг. Сегодня любят, а если проиграли, то все плохо. Так нельзя», — сказал Третьяк журналистам.

Он добавил, что ничего не имеет против критики, но она должна быть объективной.

Напомним, сборная России по хоккею заняла третье место на чемпионате мира. В полуфинале российские хоккеисты уступили сборной Финляндии со счётом 0:1, а в матче за третье место обыграли в серии буллитов команду Чехии — 3:2.

Добавим, что сборная России пять раз становилась чемпионом мира — в 1993, 2008, 2009, 2012, 2014 годах.

Читайте также: Сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ-2019