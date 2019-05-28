В чемпионском параде сборной Финляндии приняли участие 50 тыс. болельщиков

Хельсинки, , 10:58 — REGNUM Около 50 тысяч болельщиков приняли участие в чемпионском параде сборной Финляндии по хоккею. Об этом 27 мая сообщает Iltalehti.

В Хельсинки в парке Кайсаниеми собралось 40 тысяч человек перед приездом хоккеистов. Когда спортсмены прибыли, число болельщиков увеличилось до 50 тысяч.

Хоккеисты сборной Финляндии отправились из аэропорта в парк через центр города на открытом автобусе.

https://twitter.com/HockeyWebCast/status/1133071296588374016

Напомним, сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею, обыграв в финале Канаду со счётом 3:1. Это золото стало для финнов третьим — ранее они выигрывали чемпионат мира в 1995 и 2011 годах.

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