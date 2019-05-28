Князь Монако дал старт автопробегу «Ралли мира — 2019»

Монако, , 10:48 — REGNUM Князь Монако Альбер II дал старт первому этапу международного автопробега «Ралли мира — 2019», который пройдет с 27 мая по 6 июня. Об этом 28 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие открывает спортивную программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), оно стало традиционным, так как проводится уже третий год подряд.

«Мы посетим несколько стран и городов Европы в рамках международного электромарафона. Первоначально мы стартуем в Монако, наш маршрут идет через Москву и заканчивается в Санкт-Петербурге. Проведение электромарафона — это отличная возможность продемонстрировать и продвигать электрические автомобили», — отметил министр международного сотрудничества в области окружающей среды и развития Княжества Монако Бернар Фотрие.

Одной из основных целей автопробега является укрепление сотрудничества между Россией и Евросоюзом. Акцию поддержали правительства Москвы и Санкт-Петербурга.

Участники соревнования поборются за кубок Андрея Нагеля, легендарного русского автогонщика. Первый финиш ожидается 5 июня в Москве. Награждение победителей пройдет во время открытия ПМЭФ.

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