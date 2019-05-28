Вторник, 28 Мая 2019 года
11:05:13 МСК

Князь Монако дал старт автопробегу «Ралли мира — 2019»

Спорт

Мероприятие проходит в рамках Петербургского международного экономического форума

Князь Монако дал старт автопробегу «Ралли мира — 2019»
Michel Ravassard
Князь Монако Альберт II

Монако, 28 мая 2019, 10:48 — REGNUM  Князь Монако Альбер II дал старт первому этапу международного автопробега «Ралли мира — 2019», который пройдет с 27 мая по 6 июня. Об этом 28 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие открывает спортивную программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), оно стало традиционным, так как проводится уже третий год подряд.

«Мы посетим несколько стран и городов Европы в рамках международного электромарафона. Первоначально мы стартуем в Монако, наш маршрут идет через Москву и заканчивается в Санкт-Петербурге. Проведение электромарафона — это отличная возможность продемонстрировать и продвигать электрические автомобили», — отметил министр международного сотрудничества в области окружающей среды и развития Княжества Монако Бернар Фотрие.

Одной из основных целей автопробега является укрепление сотрудничества между Россией и Евросоюзом. Акцию поддержали правительства Москвы и Санкт-Петербурга.

Участники соревнования поборются за кубок Андрея Нагеля, легендарного русского автогонщика. Первый финиш ожидается 5 июня в Москве. Награждение победителей пройдет во время открытия ПМЭФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол США в РФ объявил бойкот Петербургскому экономическому форуму

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Петербургский международный экономический форум — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить