Нападающий ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

Москва, , 10:38 — REGNUM Лучшим игроком заключительного, 30-го, тура чемпионата России по футболу признан нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов. Об этом 28 мая сообщается на странице турнира в Twitter.

В голосовании болельщиков Чалов набрал 27 540 голосов (53,71%). В 30-м туре он забил два гола в ворота самарских «Крыльев Советов» (6:0).

Напомним, по итогам сезона 2018/19 Чалов забил 15 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

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