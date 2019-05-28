Хоккеист Кузнецов объяснил появление видео с белым порошком

Москва, , 10:42 — REGNUM Видео с хоккеистом сборной России Евгением Кузнецовым и белым порошком записано в 2018 году в США. «Непонятное вещество» было в гостиничном номере у знакомых, рассказал спортсмен изданию «Спорт-Экспресс».

Запись с Кузнецовым появилась в сети 27 мая. В кадре хоккеист находится в номере отеля и говорит по телефону, на кровати возле него спит девушка, а на столе заметны дорожки белого порошка.

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Хоккеист пояснил, что летом прошлого года после победы клуба «Вашингтон» в Кубке Стэнли он находился в Лас-Вегасе и зашел в номер к знакомым.

«Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе, — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что никогда не принимал наркотики и готов в любой момент пройти медицинскую экспертизу. Появление видео в сети хоккеист объяснил желанием неких людей «словить хайп» на поражении российской сборной в чемпионате мира.

Как сообщало ИА REGNUM, на мировом турнире в Словакии команда РФ по хоккею заняла третье место, проиграв Финляндии. Финны стали победителями чемпионата, второе место досталось Канаде.

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