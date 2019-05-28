«Краснодар» проявляет интерес к уругвайскому защитнику Гастону Сильве

Краснодар, , 10:06 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» проявляет интерес к защитнику уругвайского клуба «Индепендьенте» Гастону Сильве. Об этом сообщает Grupo La Provincia.

По данным издания, на 25-летнего защитника также претендует испанская «Гранада», которая идет на втором месте в Лиге 2 и претендует на выход в Лигу 1.

Отмечается, что контракт Сильвы рассчитан до лета 2021 года. Его стоимость оценивается в €2,5 млн.

Напомним, «Краснодар» завершил чемпионат России на третьем месте и пробился в Лигу чемпионов.

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