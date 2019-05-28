Главный тренер сборной Бельгии может возглавить «Барселону»

Барселона, Испания, , 09:39 — REGNUM Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить «Барселону». Об этом сообщает Football Espana.

По информации издания, Мартинес является главным кандидатом на должность главного тренера каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что наставником «Барселоны» может стать главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман.

Напомним, нынешний главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде возглавил команду летом 2017 года. Под его руководством «Барселона» дважды выиграла чемпионат Испании, а также по одному разу — Кубок и Суперкубок страны.

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