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Неймар лишился капитанской повязки в сборной Бразилии

Спорт

Капитаном вместо Неймара назначен Дани Алвес

Неймар лишился капитанской повязки в сборной Бразилии
GDJ
Футбольный мяч

Бразилиа, 28 мая 2019, 09:19 — REGNUM  Нападающий сборной Бразилии Неймар лишён капитанской повязки на время товарищеских матчей с Катаром и Гондурасом, а также Кубка Америки. Об этом сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола.

Отмечается, что капитаном вместо Неймара был назначен защитник Дани Алвес, который сыграл за сборную наибольшее количество матчей среди вызванных на турнир игроков — 138.

Отметим, что Кубок Америки состоится с 14 июня по 7 июля в Бразилии. В группе А бразильцы сыграют с командами Боливии, Венесуэлы и Перу.

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