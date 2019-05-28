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Президент «Реала» надеется на переход Эдена Азара из «Челси»

Спорт

Перес рассчитывает подписать Азара в этом году

Президент «Реала» надеется на переход Эдена Азара из «Челси»
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Равная борьба

Мадрид, 28 мая 2019, 09:07 — REGNUM  Президент «Реала» Флорентино Перес выразил надежду, что полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар перейдёт в мадридский клуб в летнее межсезонье. Об этом сообщает Onda Cero.

«Мы несколько лет пытаемся подписать Эдена Азара. Надеюсь, в этом году он перейдет к нам», — сказал Перес.

Напомним, разговоры о переходе Эдена Азара в «Реал» ведутся давно. При этом «Челси» планирует получить за 28-летнего футболиста не менее €130 млн, в то время как «королевский клуб» готов заплатить за игрока только €88 млн.

Добавим, что в сезоне 2018/19 Азар сыграл 51 матч за «Челси» и забил 19 голов.

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