Президент «Реала» надеется на переход Эдена Азара из «Челси»

Мадрид, , 09:07 — REGNUM Президент «Реала» Флорентино Перес выразил надежду, что полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар перейдёт в мадридский клуб в летнее межсезонье. Об этом сообщает Onda Cero.

«Мы несколько лет пытаемся подписать Эдена Азара. Надеюсь, в этом году он перейдет к нам», — сказал Перес.

Напомним, разговоры о переходе Эдена Азара в «Реал» ведутся давно. При этом «Челси» планирует получить за 28-летнего футболиста не менее €130 млн, в то время как «королевский клуб» готов заплатить за игрока только €88 млн.

Добавим, что в сезоне 2018/19 Азар сыграл 51 матч за «Челси» и забил 19 голов.

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